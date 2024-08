El futuro de Walker Kessler en los Utah Jazz parece cada vez más incierto. A pesar de ser un jugador con potencial, el equipo de Salt Lake City ha dejado claro que su enfoque está en construir alrededor de otras piezas, en particular, Lauri Markkanen, quien recientemente recibió una extensión de contrato significativa. Kessler, por otro lado, parece tener los días contados en la franquicia, ya que los Jazz no lo ven como parte de su plan a largo plazo.

Desde hace tiempo, Utah ha explorado opciones de traspaso para Kessler, con los New York Knicks apareciendo en algún momento como un destino probable. Ahora, según el reporte de Eric Pincus de Bleacher Report, las conversaciones sobre su posible salida se han intensificado nuevamente. El equipo está decidido a encontrar un intercambio antes del mes de febrero, una estrategia que busca evitar la posibilidad de que Kessler se marche como agente libre sin que los Jazz obtengan algún valor a cambio.

Walker Kessler ranks in the 99th percentile in block % at C AND the 72nd percentile in foul % while negatively impacting opponent's FG% at the rim by -12%. So he blocks lots of shots, does it without fouling, and changes shots he doesn't block. Someone trade for this man pic.twitter.com/B8iUJcI1K9

— Trevor Lane (@Trevor_Lane) August 25, 2024