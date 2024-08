En la NBA, la lealtad y el sentido de pertenencia son conceptos que los jugadores aprenden a manejar a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando un equipo toma decisiones que afectan directamente las relaciones internas, el impacto puede ser considerable. Este es el caso de Chet Holmgren, joven promesa de los Oklahoma City Thunder, quien recientemente expresó su descontento y tristeza tras el traspaso de su compañero Josh Giddey a los Chicago Bulls.

There were 19 games last season where Chet Holmgren blocked more shots than the entire other team.

He was a 21 year old rookie. pic.twitter.com/10x3uMI79r

— Thunder Muse (@ThunderMuse_) August 25, 2024