Darius Garland, el joven base estrella de los Cleveland Cavaliers, comenzó la temporada 2023-2024 con una misión clara: demostrar que puede ser el líder ofensivo del equipo. Tras expresar su descontento con su rol secundario el año pasado, debido a la llegada de Donovan Mitchell, Garland encontró su lugar con el cambio en el banquillo, donde Kenny Atkinson tomó el mando en reemplazo de J.B. Bickerstaff.

Según reporta Sam Amick de The Athletic, Garland solicitó un rol más activo en el ataque de los Cavaliers, un deseo que Atkinson no solo escuchó, sino que transformó en un plan exitoso. Actualmente, Cleveland ha arrancado la temporada regular con un impresionante récord de 16-2, consolidándose como una de las sorpresas del curso en la Conferencia Este.

💰Darius Garland o19.5pts

Hawks get cooked by every guard who can shoot and are allowing 3RD MOST points to the PG spot 🏀

They rank DEAD LAST vs ATB 3’s where a MASSIVE 41% of DG’s points have came from, and rank DEAD LAST vs the PnR Ball-Handler as well, where 40% of his… pic.twitter.com/CVKqmBIQmS

— RICO (@ISLANDBETS) November 29, 2024