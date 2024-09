Golden State Warriors continúa afinando su plantel en busca de mantener su competitividad en la NBA. Ahora, el equipo de San Francisco ha sumado al letón Davis Bertans, quien participará en el training camp de la próxima temporada, según confirmó su agente Arturs Kalnitis. Con esta oportunidad, Bertans intentará ganarse un lugar en la plantilla de los Warriors para la campaña 2024-25.

