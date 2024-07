Kawhi Leonard no estará en los Juegos Olímpicos de París 2024, una decisión que ha sorprendido a Los Angeles Clippers. Pese a ser convocado por Team USA, se decidió que Leonard descansara, una medida que supuestamente fue consensuada con la franquicia californiana, pero que según Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto de los Clippers, no fue así. Frank expresó su decepción, indicando que Kawhi quería jugar y estaba en buena forma durante los primeros entrenamientos.

"If I'm the Clippers, I would consider trading Kawhi Leonard right now, because they're just stuck in the middle." 😬 @KendrickPerkins says the Clippers should consider a rebuild after losing Paul George 👀 pic.twitter.com/ZR9CyE3ptr

