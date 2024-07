Seth Curry jugará un año más en Charlotte. Según Adrian Wojnarowski de ESPN, el veterano escolta ha firmado un contrato por un año para regresar al equipo en el que ya actuó en la temporada 2023-24 de la NBA.

Este movimiento ya estaba previsto. Cuando la organización de Carolina del Norte cortó su contrato a finales de junio, lo hicieron tras apalabrar que negociarían un nuevo acuerdo a partir del 1 de julio.

Free agent guard Seth Curry has agreed on a one-year deal to return to the Charlotte Hornets, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Zklonyf0nT

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2024