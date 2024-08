Dwight Howard absuelto de cargos por abuso sexual: caso cerrado en Georgia El exjugador de la NBA finalmente quedo absuelto por los cargos de abuso sexual que enfrentaba desde julio de 2023.

El exjugador de la NBA, Dwight Howard, ha sido oficialmente exonerado de los cargos de abuso sexual que enfrentaba desde julio de 2023. La demanda, presentada en el condado de Gwinnett, Georgia, por Stephen Harper, fue retirada el pasado lunes, lo que pone fin al proceso legal en su contra. Esta decisión absuelve a Howard y evita que pueda ser denunciado nuevamente por los mismos cargos en esa jurisdicción.

A civil lawsuit alleging Dwight Howard of s*xual assault and battery has been dropped. The former NBA All-Star has denied the allegations and said in an October filing that he and the accuser, engaged in "consensual s*xual activity." pic.twitter.com/fQXA56isPG — Sportsville (@Sportsville_) August 22, 2024

El abogado de Howard, Justin Bailey, confirmó a ESPN que no hubo ningún acuerdo económico para que Harper retirara la demanda, asegurando que la decisión fue tomada de manera voluntaria por la parte acusadora. Hasta el momento, los representantes legales de Harper no han emitido declaraciones al respecto.

La demanda se refería a un incidente que supuestamente tuvo lugar en julio de 2021 en la casa de Howard en Georgia, su estado natal. Harper acusaba al exjugador de la NBA de acoso emocional y de haber restringido su libertad dentro de la residencia. Desde el principio, Howard negó las acusaciones, afirmando que cualquier interacción entre ambas partes había sido consensuada. En diciembre de 2023, Howard solicitó al juez y al jurado que desestimaran el caso por falta de pruebas, pero esta petición fue denegada en febrero de 2024.

Harper, quien tardó un año en acudir a la policía tras el incidente, inicialmente no presentó cargos formales contra Howard. Los abogados del exjugador aprovecharon este retraso para cuestionar la veracidad de la acusación, describiendo el caso como “un clásico de amor no correspondido”. Según ellos, Howard no estaba interesado en continuar una relación con Harper después del encuentro. Por su parte, los representantes legales de Harper afirmaron que la acusación no tenía nada que ver con un asunto sentimental, sino con la conducta de Howard y la necesidad de que enfrentara las consecuencias de sus acciones.

A civil lawsuit alleging sexual assault and battery against Dwight Howard has been dropped. The 8x NBA All-Star has denied the allegations and said in an October filing that he and Stephen Harper, the accuser, engaged in "consensual sexual activity." (via @Baxter,… pic.twitter.com/MCEAlFM4RC — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 21, 2024

Con el retiro de la demanda, Howard se ve libre de las implicaciones legales que han rodeado su vida personal en los últimos meses.