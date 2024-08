Strahinja Jokic, el hermano mayor de Nikola Jokic, ha sido una figura controvertida, y no por razones deportivas. Esta vez, su conducta violenta ha vuelto a atraer la atención mediática tras un incidente en el Ball Arena durante un partido de playoffs entre los Denver Nuggets y Los Angeles Lakers. A sus 42 años, Strahinja tuvo que comparecer ante el Tribunal del Condado de Denver por cargos de agresión menor, lo que pone en evidencia un patrón preocupante en su historial.

El 22 de abril, durante un intenso partido de playoffs, un video viral mostró a Strahinja golpeando a un aficionado después de un intercambio verbal. Según informes, el altercado escaló rápidamente cuando Strahinja supuestamente golpeó al aficionado en la cara, causándole una conmoción cerebral y múltiples heridas faciales. Inicialmente, la víctima se mostró reacia a presentar cargos por temor a represalias, pero más tarde decidió emprender acciones legales.

Strahinja intentó justificar su acción ante la policía, alegando que estaba defendiendo a un hombre mayor que conocía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, el tribunal no tomó a la ligera el incidente y emitió una orden de protección para la presunta víctima. Se espera que Strahinja regrese a la corte en octubre para presentar su declaración de culpabilidad.

REPORT: Nikola Jokic’s brother, Strahinja Jokic, was charged with third-degree assault after being seen punching a man at a Nuggets game last season, per @denverpost

(h/t @TheDunkCentral)

pic.twitter.com/MbjU9PhxPe

— NBA Buzz (@FrontcourtBuzz) August 22, 2024