El jugador viral de la NCAA, Robbie Ávila, inicia de manera trágica con San Luis

Ávila

después de torcerse el tobillo el lunes, según Jeff Goodman de Field of 68.

“El pívot de Saint Louis, Robbie Avila, sufrió un esguince de tobillo derecho el lunes en el partido inaugural de la temporada contra Santa Clara y se espera que se pierda un par de semanas, según anunció la escuela”, dijo Goodman. “[El entrenador principal] Josh Schertz me dijo ayer que tendrán cuidado ya que Avila se torció el mismo tobillo hace un par de meses”.

Avila anotó 16 puntos, acertó 6 de 10 tiros, capturó cinco rebotes, tuvo cinco asistencias, tuvo dos bloqueos y robó un balón en la derrota por 85-78 contra los Broncos. Con el jugador de 6 pies 10 pulgadas y 240 libras fuera, Saint Louis pierde al único centro que figura en su plantel por el momento.

Ávila siguió al entrenador Schertz en los Billikens para su tercer año y es una pieza vital para su equipo en una conferencia Atlantic 10 competitiva. Desafortunadamente, es poco probable que el homenajeado del equipo MVC All-Freshman 2023 regrese antes de la liga, según Goodman.

“Sí, hablé con Josh Schertz después. No suena muy bien. Parece que es más o menos la misma lesión. Ya sabes, tuvo un esguince de grado 2 antes, que lo mantuvo fuera durante, no sé, tres o cuatro semanas en la temporada baja”, dijo Goodman. “Supongo que van a ser conservadores. Eso es ciertamente lo que Josh me dijo: oye, ya sabes, no vamos a ponerlo en peligro aquí, vamos a tomar las cosas con calma con él”.

“Salió del estadio caminando con muletas con su madre”, continuó Goodman. “Creo que probablemente estará fuera de juego entre cuatro y seis semanas. No sé si lo veremos antes de los partidos de liga”.