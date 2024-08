El equipo femenino de baloncesto de Estados Unidos continúa consolidando su dominio en el escenario internacional al alcanzar su 61ª victoria consecutiva en los Juegos Olímpicos y asegurar su octava medalla de oro consecutiva. En una final de infarto en París 2024, las estadounidenses se impusieron a la anfitriona Francia con un ajustado marcador de 67-66, en un partido que será recordado por su intensidad y dramatismo.

From opening to closing 🤭 pic.twitter.com/E8tI3fS7TL

A’ja Wilson, la MVP del Torneo

A’ja Wilson, la estrella de Las Vegas Aces, fue la gran figura del encuentro, liderando a su equipo con 21 puntos, 13 rebotes y cuatro tapones. A pesar de un inicio complicado, en el que solo encestó 2 de 9 intentos en la primera mitad, Wilson resurgió tras el descanso, conectando 4 de 5 tiros en la segunda mitad para guiar a su equipo hacia la victoria. Con un promedio de 18,7 puntos y 10,2 rebotes por partido a lo largo del torneo, Wilson fue nombrada la MVP del certamen, destacando su desempeño tanto en la defensa como en la ofensiva.

«No fue el partido más bonito, pero fue uno en el que tuvimos que esforzarnos mucho, y creo que esta noche hicimos un gran trabajo», dijo Wilson en declaraciones a ESPN. «El ambiente fue eléctrico. Creo que todos los asistentes lo sintieron también. Fue un gran duelo», añadió la jugadora.

Gr8ful to be apart of the dynasty! 🤍 pic.twitter.com/VFkGiZxv2O

— A'ja Wilson (@_ajawilson22) August 12, 2024