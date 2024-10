La temporada 2024-2025 de la NBA comenzó con el pie izquierdo para los Denver Nuggets. En un enfrentamiento en casa, el equipo fue humillado por los Oklahoma City Thunder, cayendo por un marcador de 102-87. Mientras que Nikola Jokic brilló con un impresionante triple-doble, el resto de la alineación, y en particular Jamal Murray, dejó mucho que desear. La actuación de Murray, quien se esperaba que fuera el coprotagonista de Jokic, fue decepcionante, anotando apenas 12 puntos en 38 minutos de juego.

Este desempeño demostró una reacción contundente de Kendrick Perkins, quien durante una aparición en NBA Today hizo un llamado directo a Murray. Perkins destacó la necesidad de que el escolta eleve su juego y se convierta en el apoyo que Jokic tanto necesita. ¿Cuándo vas a recibir ayuda? Jamal Murray, ayúdame una vez en la temporada regular”, exclamó Perkins, señalando que aunque Murray ha hecho su nombre en los playoffs, su rendimiento en la fase regular no ha sido consistente.

La presión de ser el segundo violonchelo

La crítica de Perkins no solo se centra en el mal desempeño de Murray en un solo partido, sino que pone de manifiesto un patrón preocupante. Aunque su promedio de 24.2 puntos por juego en playoffs habla de su capacidad para brillar bajo presión, su promedio de 17 puntos en la temporada regular plantea serias dudas sobre su confiabilidad. Este contraste no solo es frustrante para los fanáticos, sino también para Jokic, quien constantemente lleva el peso del equipo.

A lo largo de su carrera, Murray ha demostrado que tiene el talento para ser un All-NBA, pero esta inconsistencia es un obstáculo que podría costarle a los Nuggets en su búsqueda por el campeonato. La crítica de Perkins refleja un sentimiento compartido por muchos aficionados y analistas: Murray no necesita solo ser un excelente tirador, sino también un líder que pueda elevar el nivel del equipo cuando Jokic no está en la cancha.

La realidad de los Nuggets: Un campeón en construcción

La realidad es que los Nuggets no pueden depender únicamente de Jokic para llevarlos a la cima. La presión para Murray de mostrar su valía ha aumentado, especialmente después de que Canadá, el equipo nacional en el que jugó, no logró cumplir con las expectativas en los últimos Juegos Olímpicos. El hecho de que su desempeño internacional haya sido cuestionable no hace más que intensificar el llamado a la acción en su temporada con los Nuggets.

Denver se ha construido como un equipo con aspiraciones de campeonato, y cada jugador debe asumir la responsabilidad de contribuir al éxito colectivo. En el caso de Murray, esto significa mostrar consistencia durante toda la temporada y no solo en los momentos culminantes de los playoffs. Con jugadores como Jokic y un apoyo creciente en la plantilla, es fundamental que Murray se integre en el esquema del equipo y no quede a la sombra de su compañero de equipo estrella.

Un camino hacia la redención

Es importante recordar que, aunque la derrota ante los Thunder fue desalentadora, es solo el inicio de la temporada. Murray tiene tiempo para reponerse y ajustar su enfoque. La presión y las críticas pueden servir como catalizadores para que el jugador refuerce su mentalidad competitiva. Para lograrlo, debe adoptar una actitud de chip en el hombro, como sugiere Perkins, y abordar cada partido como una oportunidad para demostrar que es un jugador que puede asumir el reto.

Además, el regreso de jugadores clave que complementen a Jokic y Murray podría ser crucial. Si los Nuggets pueden encontrar una forma de maximizar el potencial de su plantilla, el papel de Murray como segundo violonchelo podría transformarse en un papel estelar. Con una buena química en la cancha y un enfoque renovado, la temporada podría tomar un rumbo completamente diferente.

La presión es parte del juego

La crítica de Kendrick Perkins resuena no solo entre los aficionados, sino también dentro del propio equipo. El baloncesto profesional es un deporte en el que la presión es inminente, y los grandes jugadores deben demostrar que pueden lidiar con ella. Jamal Murray se encuentra en un cruce de caminos: el potencial está ahí, pero debe ser capaz de traducir ese potencial en resultados tangibles.

La temporada es larga, y el tiempo está de su lado para corregir el rumbo. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Tendrá Murray lo necesario para superar las expectativas y convertirse en el coprotagonista que Jokic necesita? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es indudable es que la historia de esta temporada de los Nuggets depende en gran medida de su capacidad para elevar su juego y asumir el desafío que se le presenta.