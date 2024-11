Es oficial: los rumores de traspaso alrededor de Giannis Antetokounmpo han regresado. Con el proyecto de los Milwaukee Bucks bajo presión, el interés de otras franquicias se ha avivado. Según el periodista Bill Reiter de CBS Sports, varios equipos han mostrado entusiasmo, observando con atención cualquier señal de que Giannis podría estar disponible. “Los equipos están como buitres, esperanzados. No me sorprendería que se moviera en este mismo cierre de mercado”, comentó un directivo de una de las franquicias interesadas.

Giannis Antetokounmpo could force his way out of Milwaukee, per @sportsreiter

"There's a rising sense of confidence that if things go badly in Milwaukee that Giannis could be available for trade, would really force his way out of Milwaukee, in the next year."

(Via @CBSSports ) pic.twitter.com/3C0vmc45CX

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 31, 2024