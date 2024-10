Your browser doesn’t support HTML5 audio

Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo buscan, ahora más que nunca, construir una identidad clara. A pesar de contar con un equipo talentoso, el inicio de la temporada no ha sido alentador, con solo una victoria en tres partidos, y esta se dio frente a unos Philadelphia 76ers sin Joel Embiid ni Paul George. Las derrotas, ante Chicago Bulls y Brooklyn Nets, ambos equipos que se proyectan en el fondo de la Conferencia Este, han dejado en evidencia las fallas de los Bucks y la falta de una estrategia cohesiva.

El equipo se ha mostrado frágil en defensa, un aspecto que se suponía sería su fuerte bajo la guía de Doc Rivers, quien en pretemporada prometió enfocarse en una defensa interior sólida basada en Brook Lopez y el propio Antetokounmpo. Sin embargo, el planteamiento no ha dado los resultados esperados: Milwaukee es el quinto equipo que menos puntos recibe en la pintura, pero sigue estando entre las diez defensas más vulnerables en general. Este desequilibrio es un desafío para un equipo que en temporadas anteriores destacaba por su contundencia defensiva.

Win, lose or draw…stay on course! pic.twitter.com/U6vIa2n73F

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 26, 2024