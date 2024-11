Los Orlando Magic continúan mostrando su poderío en el Kia Center, donde todavía no han conocido la derrota esta temporada. Este sábado, se impusieron con autoridad a los Detroit Pistons por 111-100, sumando su octava victoria consecutiva en casa y consolidándose como uno de los equipos más consistentes de la Conferencia Este.

Franz Wagner, la estrella de la noche

La figura indiscutible del encuentro fue Franz Wagner, quien coqueteó con el triple-doble al aportar 30 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias en solo tres cuartos. El alero no necesitó jugar en el último período, ya que los suplentes mantuvieron y ampliaron la ventaja a 22 puntos, permitiéndole un merecido descanso. Este rendimiento es particularmente notable dado que los Magic enfrentaron nuevamente las ausencias de sus piezas clave, Paolo Banchero y Wendell Carter Jr. Además, sufrieron la baja de Jalen Suggs, quien abandonó el partido en la primera mitad debido a molestias en el tendón de la corva izquierda.

Franz Wagner keeps on HOOPIN':

🪄 30 PTS

🪄 9 REB

🪄 8 AST

🪄 4-9 3PM

The @OrlandoMagic are 8-2 in their last 10 games 👀 pic.twitter.com/twPslo4xdJ

— NBA TV (@NBATV) November 24, 2024