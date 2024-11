Miami Heat vs. Dallas Mavericks: Duelo intenso, previa, pronósticos y claves del partido Miami Heat recibe a unos Dallas Mavericks en racha positiva, con bajas clave en ambos equipos. La lucha promete ser estratégica y reñida.

Los Dallas Mavericks (9-7) intentarán sumar su quinta victoria consecutiva en su visita a los Miami Heat (6-7). Mientras los texanos buscan consolidarse como contendientes en el Oeste, los de Florida intentarán recuperar terreno en casa tras un irregular inicio de temporada. El encuentro promete ser una batalla entre talento joven y experiencia, con jugadores clave ausentes por lesión.

Fecha, hora y sede del partido

Fecha: 24 de noviembre.

Sede: Kaseya Center, Miami, Florida.

Horarios según el huso horario:

España (peninsular), Francia e Italia: 00:00.

República Dominicana, EEUU (Boston, Nueva York y Miami), Puerto Rico y Venezuela: 18:00.

México (central), El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: 16:00.

México (Pacífico) y EEUU (Los Ángeles): 15:00.

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 20:00.

Colombia, Ecuador, EEUU (Chicago y Texas), Perú y Panamá: 16:00.

Estado de los equipos y jugadores clave

Miami Heat

Los Heat llegan con un récord negativo de 6-7, por debajo de las expectativas de un equipo acostumbrado a pelear en la élite del Este. Aunque Jimmy Butler podría perderse el partido por enfermedad, el dúo compuesto por Bam Adebayo y Tyler Herro sigue siendo garantía de competitividad.

Tyler Herro, en particular, está mostrando su mejor nivel. Promedia 24.2 puntos, con un impresionante 45.2% en triples, y 5.2 asistencias por partido. Su consistencia ha mejorado, y está aportando incluso en defensa, una faceta de su juego históricamente criticada.

Sin embargo, Miami ha mostrado problemas ofensivos, especialmente en la pintura, donde apenas anotan 43.5 puntos por partido, el sexto peor registro de la liga. La presencia de Adebayo será crucial, aunque necesitará apoyo para contener a los interiores de Dallas.

Dallas Mavericks

Por su parte, los Mavericks han demostrado resiliencia pese a la ausencia de su máxima estrella, Luka Doncic, quien sigue recuperándose de una lesión en la muñeca. Sin Doncic en pista, el equipo ha sumado cuatro victorias consecutivas, destacando la última ante los Denver Nuggets.

El técnico Jason Kidd destacó la unidad del grupo tras vencer a Denver: “Este ha sido un partido de carácter para nosotros. Aprendimos a mantener la compostura”. En este tramo, jugadores como P.J. Washington y Naji Marshall han asumido roles más importantes.

P.J. Washington, en particular, está brillando como una posible tercera opción ofensiva para Dallas. En el reciente triunfo contra los Nuggets, registró un doble-doble de 22 puntos y 13 rebotes, mostrando versatilidad y capacidad para abrir espacios.

Posibles quintetos iniciales

Miami Heat

Base: Terry Rozier.

Escolta: Tyler Herro.

Alero: Jimmy Butler (questionable).

Ala-pívot: Haywood Highsmith.

Pívot: Bam Adebayo.

Dallas Mavericks

Base: Kyrie Irving.

Escolta: Quentin Grimes.

Alero: Klay Thompson.

Ala-pívot: P.J. Washington.

Pívot: Dereck Lively.

Enfrentamientos clave y predicciones

Reparto de la anotación en Dallas

Sin Doncic, los Mavericks han distribuido mejor sus puntos. En el partido ante Denver, hasta siete jugadores alcanzaron cifras dobles en anotación, mostrando profundidad en su plantilla.

El descanso de Miami, ¿ventaja o desventaja?

Los Heat llegan con cinco días de descanso tras vencer a los 76ers, un periodo que les permite recuperar fuerzas pero que también podría jugarles en contra ante unos Mavericks en ritmo y motivados por su buena racha.

La lucha en la pintura

El enfrentamiento entre Bam Adebayo y los interiores de Dallas será decisivo. Los Mavericks cuentan con jugadores como Lively, Washington y Marshall, capaces de cargar el rebote y limitar las segundas oportunidades de Miami.

Historial de enfrentamientos

En temporada regular, el head-to-head favorece ligeramente a los Heat con 38 victorias frente a las 37 de los Mavericks. Sin embargo, los texanos ganaron ambos encuentros la temporada pasada con actuaciones dominantes.

En playoffs, la igualdad es máxima, con seis victorias y un título para cada equipo tras enfrentarse en las Finales de 2006 y 2011.

Conclusión

El duelo promete ser cerrado y estratégico. Mientras los Mavericks intentarán explotar su cohesión y profundidad, los Heat buscarán apoyarse en sus estrellas disponibles y el apoyo de su público para frenar a un equipo en alza.