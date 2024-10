Convertirse en entrenador de la NBA ya es un reto, pero hacerlo al mando de los Los Angeles Lakers lo eleva a otro nivel. J.J. Redick, conocido por su gran habilidad como tirador en su época de jugador, ahora quiere llevar su enfoque ofensivo al banquillo, buscando transformar a los Lakers en uno de los equipos con mayor volumen de triples en la liga.

“Overall, our practices, we’ve had really good energy and intent effort. You can build a lot from there if you don’t have to coach those things. The group has been really good, and for long term, that’s encouraging.” – JJ Redick pic.twitter.com/b3kDVN7p2r

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 14, 2024