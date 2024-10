Klay Thompson no fichó por los Dallas Mavericks para quedarse en la esquina y lanzar tiros ocasionales. El veterano escolta, que brilló en los Warriors, está decidido a demostrar que aún puede ser un jugador clave tanto en defensa como en ataque. “Quiero deshacerme de esa idea de que ya no soy el mismo defensor que antes. Realmente creo que lo soy”, comentó Thompson en una entrevista con Mavs.com, dejando claro que tiene intenciones de silenciar a los críticos.

Klay Thompson on his first game with Dallas:

“I was nervous for like four days. I haven’t been that nervous I don’t think since the 2015 Finals Game 1…I finally put the uniform on, it felt amazing…It literally felt like my rookie season all over again…” pic.twitter.com/4A6v26XZ4O

— Noah Weber (@noahweber00) October 11, 2024