Ja Morant continúa reinventando el arte de la jugada espectacular. En la reciente derrota de los Memphis Grizzlies frente a los Brooklyn Nets, Morant dejó al público sin palabras al ejecutar no una, sino dos bandejas de 360º en un lapso de cinco minutos. A esta hazaña, le sumó un giro de muñeca que llevó la acción al nivel de los grandes como J.R. Smith, John Wall y DeMar DeRozan, quienes en su momento explotaron este movimiento.

99.99999999% of people will never make 1 play like this.

Ja Morant made 2, tonight. pic.twitter.com/Ymzhxr3N5u

— NBA (@NBA) November 5, 2024