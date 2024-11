La esperada reaparición de Joel Embiid con los Philadelphia 76ers este miércoles sigue siendo incierta. Desde el lunes, el equipo había expresado optimismo sobre el regreso de su pívot estrella para el duelo ante los Clippers. Sin embargo, los obstáculos no son pocos. En primer lugar, el estado físico de Embiid genera dudas; no ha debutado esta temporada debido a una persistente lesión en la rodilla, y su recuperación sigue siendo prioridad.

BREAKING: Joel Embiid has been suspended for three games without pay after an altercation shoving a columnist in the locker room pic.twitter.com/3Ye480xm2h

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 5, 2024