James Harden supera a Ray Allen en la lista de triples anotados de todos los tiempos

El 10 veces All-Star de la NBA llegó al juego del viernes contra los Rockets a sólo tres triples de empatar con la leyenda de la NBA Ray Allen en el segundo lugar en la lista de triples anotados de todos los tiempos de la NBA.

James Harden anotó tres triples el viernes por la noche, lo que lo colocó empatado con Ray Allen en el segundo lugar en la lista de triples anotados de todos los tiempos de la NBA. Desafortunadamente, no pudo completar la hazaña en Houston, lo que lo preparó para hacerlo en casa.

Con el Utah Jazz en la ciudad para la primera noche de una serie de partidos consecutivos en Los Ángeles, Harden no perdió tiempo para lograr el logro.

A falta de 6:10 minutos para el final del primer cuarto, James Harden anotó un triple desde lo profundo del ala derecha, alcanzando así su triple número 2.974.

En los días previos a que Harden rompiera el récord de tres puntos de Ray Allen, el escolta de los Clippers habló con miembros de los medios sobre la hazaña y lo que significa para él.

Ray Allen anotó su último triple de la temporada regular el 16 de abril de 2014, a la edad de 38 años, en el partido de los Miami Heat contra los Philadelphia 76ers.

Harden, de 35 años, aún tiene un par de buenos años por delante y probablemente no alcanzará a Stephen Curry . Harden, que sumó 2.974 tras superar a Ray Allen, todavía está a más de 800 triples de Stephen Curry, que actualmente tiene 3.782 y sigue sumando.

“Es un honor”, ​​añadió Harden. “Son jugadores legendarios que allanaron el camino para que jugadores como yo salgan a la cancha y rompan récords. Hay muchos jugadores que están ahí afuera y que me seguirán después de que termine mi carrera para hacer lo mismo. Estoy feliz de estar en esa conversación”.

El entrenador en jefe de los Clippers, Tyronn Lue, quien estuvo en el cuerpo técnico de los Boston Celtics con Doc Rivers durante los años de Ray Allen allí, explicó recientemente un poco de la diferencia en cómo Harden y Allen consiguen sus canastas de tres puntos.

“Ray se dedicaba más a los bloqueos, a atrapar y tirar”,

dijo Tyronn Lue

. “Quiero decir, podía hacer un triple después de driblar, pero no corría mucho en los pick and roll. Ya sabes, Ray corría, salía de dobles tambaleos, pindowns, mientras que James solía hacerlo en pick and rolls y lanzaba ese pocket triple o el aislado con el uno contra uno con el paso atrás, por el que es tan famoso. Los está metiendo de diferentes maneras, pero ambos son tiradores extraordinarios”.