Jared McCain ha hecho un anuncio sombrío sobre su futuro 2024-25 con los 76ers

Ahora bien, si hay algún grupo de aficionados en la NBA, o mejor dicho, en los deportes profesionales, que sepa cómo superar las lesiones, pertenece a los 76ers, y los seguidores de la organización prácticamente tienen doctorados por todas las lesiones de las que han tenido que aprender en los últimos años. Aun así, después de que las cosas empezaron a mejorar de forma lenta pero segura, el equipo se recuperó y los jugadores clave se pusieron en racha, parecía que los 76ers habían encontrado a su futura línea defensiva en McCain y Tyrese Maxey.

Técnicamente, eso podría ser cierto, pero la palabra clave es futuro, ya que McCain les hizo saber a sus fanáticos en su canal de YouTube que estará fuera por el resto de la temporada luego de la cirugía .

No, Jared McCain, no; dime que no es así.

Ahora bien, para los fanáticos de los 76ers, quienes, nuevamente, prácticamente se espera que participen en el juego de lesiones, las palabras “resto del año” podrían significar muchas cosas, desde el resto de la temporada regular hasta el resto del año calendario 2025. Si bien los fanáticos con un profundo amor por lo que “Mini Steph” trae a la mesa claramente esperan que sea lo primero, por el bien de la salud mental de la Ciudad del Amor Fraternal, probablemente sea mejor asumir que la temporada de Duke Blue Devil ha terminado y que la única alegría que traerá al Valle de Delaware son sus actividades en TikTok, suponiendo que la aplicación no esté prohibida en enero de 2025.

¿Un golpe aplastante? Sí. Normalmente, este sería el momento en que la historia se cerraría con un poco de optimismo para enviar a la gente a casa feliz, pero realmente no hay nada positivo que sacar de esta noticia a menos que realmente quieras que Filadelfia se ponga a trabajar a fondo en la búsqueda de Cooper Flagg. Si perteneces a ese pequeño segmento de la base de fanáticos, entonces debes estar emocionado. Pero, ¿y el resto? Lo siento mucho.