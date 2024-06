En una noche histórica para el baloncesto, Jayson Tatum no solo ayudó a los Boston Celtics a consolidar su ventaja en el quinto partido de la Final de la NBA contra los Dallas Mavericks, sino que también superó a una leyenda del deporte. Con sus 18 puntos anotados en el partido, Tatum ha superado los 2,695 puntos en pretemporada, adelantando los 2,694 puntos que Kobe Bryant acumuló antes de cumplir los 27 años.

El logro de Tatum es significativo no solo por la cifra alcanzada, sino por el contexto en el que se produjo. Superar a Kobe Bryant, uno de los más grandes jugadores en la historia del baloncesto, es un testimonio del talento, la dedicación y la consistencia del joven alero. Tatum, quien aún tiene varios años antes de llegar a los 27, ha demostrado una capacidad extraordinaria para anotar y liderar a su equipo en la cancha.

Jayson Tatum has passed Kobe Bryant for the most #NBAPlayoffs points ever before turning 27 🔥 pic.twitter.com/v8KOGi2S9g

— NBA TV (@NBATV) June 18, 2024