En una noche repleta de acción y momentos inolvidables, el quinto partido de la Final de la NBA entre los Boston Celtics y los Dallas Mavericks será recordado especialmente por un hecho histórico: Payton Pritchard anotó el triple de mayor distancia en una final en más de 25 años. Este extraordinario tiro desde la mitad de la cancha no solo destacó la increíble habilidad y confianza del joven base, sino que también fue un punto crucial para consolidar la ventaja de los Celtics.

Con los últimos segundos del segundo cuarto agotándose y el TD Garden vibrando con la intensidad del partido, Pritchard tomó el balón y, desde la tercera dimensión de la cancha, lanzó un audaz tiro que atravesó el aire, encestando con precisión. Este triple elevó a la multitud a un frenesí de celebración, cerrando el cuarto con un marcador de 67-46 a favor de los locales.

El impacto de este tiro fue doble: no solo sumó tres puntos vitales al marcador de los Celtics, sino que también rompió un récord al ser el triple de mayor distancia en una final de la NBA en más de 25 años. La precisión y el temple de Pritchard en un momento de alta presión subrayaron su valor para el equipo y su capacidad para ejecutar en los momentos más críticos.

PAYTON PRITCHARD DOES IT AGAIN pic.twitter.com/OE6RUoImYM

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 18, 2024