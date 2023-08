Jean Montero: su ascenso, dónde juega y qué sigue en la carrera del baloncetista dominicano El jugador de 20 años ahora disfruta de su sueño en un Mundial representando la Bandera Tricolor; pero para el novel talento aún hay muchos otros sueños que cumplir. ¿Qué ha sido de Montero en su joven carrera y qué sigue para él luego que culminar la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023?

Jean Montero es uno de los prospectos de más renombre de República Dominicana. Desde los 14 años de edad ha estado mostrando su talento en las selecciones nacionales de categorías formativas y siempre ha destacado por su capacidad anotadora y por sus rápidas manos para recuperar balones.

Participó en el Copa del Mundo FIBA Sub-17 en Argentina 2018, con solo 15 años y terminó con promedios de 15.4 puntos y 4.1 robos. Al año siguiente, en 2019, actuó en el Centrobasket Sub-17 y el Campeonato FIBA Américas Sub-16, dejando medias de 28.2 y 30.3 unidades, respectivamente. Desde entonces han sido muchos los ojos que se han posado sobre él.

El la pasada ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo FIBA 2023, el jugador de solo 19 años tuvo su primer momento estelar con la selección absoluta, al guiar el triunfo sobre Venezuela con 22 puntos, incluyendo el canasto decisivo. Montero espera poder seguir aportando para la escuadra dominicana y seguir contando con la confianza del entrenador Néstor García.

Montero, a su corta edad ya tiene experiencia en la segunda y primera división del baloncesto español, con el equipo Gran Canaria. El año pasado jugó en la Overtime Elite High School en Estados Unidos y luego probó suerte en la Liga de Verano de la NBA con los Knicks de Nueva York (5.4 puntos en 5 juegos).

Montero, con 16 años, formó parte del grupo de jugadores de República Dominicana que se estuvo preparando para la Copa del Mundo FIBA de 2019 en China, pero no pudo quedar entre los 12 jugadores.

Jean Montero el héroe de Dominicana que le llevó a la justa mundialista

Si hubo un jugador que levantó a Dominicana en el momento más duro del equipo, con un 61-44 que parecía definirlo todo, ese fue sin dudas Jean Montero. El Che García confió ciegamente en este joven diamante y el jugador del Real Betis de la ACB española no defraudó. 22 puntos, 1 rebote y 3 robos fue la planilla del joven, con 8/13 de campo en solo 20 minutos en campo. Y la mayor parte de esas estadísticas las logró desde ese 2.25 en el que Argentina sacó su ventaja máxima de 17 puntos. Es más, suyo fue el cierre de ese tercer cuarto, con robos a Facu Campazzo y Nico Laprovittola y sendas bandejas, que encendieron nuevamente la llama de los caribeños y le dio la esperanza para sostenerse en juego.

Tiene a Kobe Bryant como su gran referente, siendo que vio a los Lakers ante Orlando en 2009 y ese fue el primer juego de básquet de su vida:

“El primer juego de baloncesto que vi fue a los Lakers de Kobe jugando contra Orlando, en las Finales de la temporada 2009. Kobe nunca se vencía. Por eso me encantaba su juego. ¿Si tengo la Mamba Mentality? Yo creo que sí, siempre” contaba en Sportig.

El oriundo de Santo Domingo fue clave en la victoria histórica ante Argentina que clasificó a Dominicana al Mundial. El base Jean Montero ingresó a la cancha con poco menos de seis minutos por jugar en el cuarto final con la República Dominicana debajo en el marcador por cinco puntos ante Argentina. La derrota significaría perderse la forma directa de viajar al Mundial de la FIBA de este año pero el joven de 19 años y todo el equipo dominicano tenía otros planes. Montero consiguió un par de tiros libres, robó un balón, anotó disparos de media y larga distancia, sellando su actuación con una bandeja que dejó el marcador final de 79 por 75.

Con la victoria el equipo dominicano quedó segundo en el Grupo E y los 22 puntos y 3 recuperaciones de balón de Montero fueron parte importante del histórico triunfo. El mundo pudo observar con el atrevimiento y la madurez con la que juega Jean Montero y todo apunta a que la República Dominicana tiene ya un jugador que puede adueñarse de la posición de armador desde ahora y hasta que dure su carrera. Jean Montero es el presente y futuro de la Selección Dominicana.

Desde adolescente jugando baloncesto profesional

Formado en las inferiores del DOSA y Mauricio Báez, en su Santo Domingo Natal, la rompió en el FIBA Americas U16 y fue fichado por el Gran Canaria español para continuar su formación. Allí, fue un pilar para que su equipo se destacara en al Adidas Next Generation, llevándolo a jugar en una Final Four que fue suspendida por la pandemia, aunque el dominicano logró el MVP de la competencia.

Héroe de República Dominicana. En 2019 Jean Montero (03 de julio de 2003) se convirtió en la gran sensación del baloncesto de base en España. El Gran Canaria fichó de República Dominicana a un explosivo base de 1,88 m que impresionó a los ojeadores de los grandes de Europa en el Adidas Next Generation Tournament Sub 18 o Adidas NGT.

“¿Quién es Jean Montero?”, era la pregunta que corría como la pólvora por los pabellones cuando veían el impactante juego del de Villa Juana.

Se fogueó dos cursos con el filial del Gran Canaria en LEB Plata (siendo un adolescente promedió 18,7 puntos, 6,1 rebotes y 4,2 asistencias para 20,9 de valoración en su segundo año).

También la rompió en el Mundial U17 disputado en Argentina, con 15.4 puntos, 4.9 rebotes, 4.1 robos y 2.9 asistencias con Dominicana.

Con apenas 17 años, el base debutó en la Liga Endesa el 27 de septiembre de 2020. Pero poco tiempo más jugaría allí, ya que decidió tomar su rumbo nuevamente al continente americano y continuar su formación en Overtime Elite, la liga para promesas que tiene a varios exjugadores NBA entre sus organizadores.

En junio de 2021 Jean Montero sorprendió anunciando que dejaba el Gran Canaria para seguir con su carrera en Overtime Elite, una academia en la que se entrenan y compiten entre ellos algunos de los mejores talentos jóvenes del mundo con el sueño de dar el salto a la NBA.

Jean Montero y el sueño del salto a la NBA

Jean Montero no fue drafteado por la NBA tras su experiencia en Overtime Elite.

Tras no entrar en el Draft 2022 de la NBA (la proyecciones le situaban entre el puesto 20 y el 46) la promesa dominicana probó suerte en Las Ligas de Verano de la NBA con los New York Knicks, pero no logró un contrato con la mítica franquicia de Nueva York.

Ya en el 2021, fue parte de la Summer League de la NBA con los Knicks, con 5.4 puntos y 1 asistencia de promedio por encuentro. A su vez, en 2020 se dio su debut con la camiseta de su país, aunque ya había sido parte de las convocatorias en la previa del Mundial de China 2019.

¿Dónde juega Jean Montero?

En enero Jean Montero, que tiene contrato con el Gran Canaria hasta 2024, anuncio que jugaría cedido en el Baloncesto de la Liga Endesa. Actualmente forma parte del Real Betis español, a donde llegó a préstamo desde el Gran Canaria. Jean Montero es la nueva sensación de la Liga Endesa con el Real Betis Baloncesto.

Con 19 años y 244 días de edad Jean Montero se convirtió en el tercer jugador más precoz de todo el periodo ACB en anotar al menos 28 puntos. ACB.com recuerda que desde la temporada 1983-84 únicamente Álex Abrines (autor de 31 tantos en 2012 cuando aún le faltaban más un centenar de días para cumplir los 19 años) y Luis Scola (29 puntos en 1999 teniendo un mes menos de edad que el jugador bético) superan al dominicano.

En Sevilla bien puede decirse que se ha ido escribiendo, poco a poco, pero con buena muñeca, un nuevo capítulo. Y este lleva la firma de Jean Montero, quien ha revolucionado el baloncesto español. Tanto que se convirtió en el Mejor Joven de la temporada de la Liga Endesa.

Jugando de base-escolta del Real Betis Baloncesto comienza a quedarse sin calificativos. Pero él prefiere seguir con los pies en el suelo -si no, ya se los pone su padre-, para no cometer errores del pasado.

Creo que por todas las cosas que yo he pasado en Santo Domingo cuando era pequeño. He tenido que madurar a mi corta edad, salir de mi casa a los 13 años… O sea, como que esa dureza mental la he tenido desde muy pequeño y bueno, me me siento ya como un adulto realmente jugando al baloncesto. Estoy jugando a nivel profesional desde los 16 y para mí, como lo dije al principio, algo que me llama la atención y me motiva mucho es el nivel de competencia, cuando hay un partido que exige mucho y te estás jugando mucho la vida.

Siempre fue reciendo y jugando con categorías más altas, dos o tres años o cuatro. Y siempre un reto. Tenía que dar lo mejor porque era el más pequeño del grupo. Tenía que jugársela, tenía que lucirse, tenía que hacer cosas que no eran normales a los nueve o diez años. Tenía que jugar con chicos de 13, 14.

Jean Montero y la felicidad del orgullo patrio en un Mundial FIBA 2023

El Mundial es el tercero consecutivo de República Dominicana, y el primero de Montero.

Va a ser una experiencia inolvidable. Ser parte del equipo que clasificó, que se jugó la vida en las Ventanas para clasificar al Mundial, eso me hace sentir muy orgulloso. Y para mí, ir y poder competir, poner la bandera dominicana lo más alto del mundo es algo que es un sentimiento único, que hay que vivirlo para sentirlo. Eso de ser referente y eso… No sé, yo simplemente hago lo que me diga el entrenador y me salgo a divertir a la cancha, a competir y a lo que salga. Y a ganar.

Muy agradecido con el coach, la organización en general, porque la oportunidad. Venía básicamente de estar dos meses sin jugar. Jugó en la Ventana de noviembre en Santo Domingo y, aún así le dieron la oportunidad. Ha recibido la confianza que necesitaba.

Jean Claudio Montero Berroa ve estar en el Mundial y el que los dominicanos alcanzaran por tercera ocasión consecutiva el Mundial, mientras Argentina se quedó fuera por primera vez desde la edición de 1982 como el partido más importante de su vida. Estaba muy ilusionado con ese partido. Representar a la República Dominicana y a su pueblo en un Mundial es algo de lo que cualquier jugador se sentiría orgulloso. Y de hacer un buen trabajo.

Comparte cancha -entre otros- con Ángel Delgado y Andrés Feliz, que militan respectivamente en el Pinar Karsiyaka y el Joventut Badalona. Y grandes estrellas de la NBA como Karl-Anthony Towns y Lester Quiñones.

Jean Montero sigue siendo uno de los jugadores que más expectación despiertan en el panorama del baloncesto internacional. El camino para convertirse en una estrella ha comenzado.

¿Qué sigue en el futuro inmediato de Jean Montero? ¿Se queda con Gran Canaria?

Jean Montero es uno de los nombres propios de la temporada baja en el mercado de fichajes de Liga Endesa. por sus dudas de saber donde pueden acabar jugando finalmente para el curso próximo. Con el paso de las semanas, muchos rumores han envuelto su situación, pero con la pretemporada en marcha y las selecciones del Mundial en el evento en curso, explicamos la situación del jugador que fue parte del Betis en la 22-23.

Las confecciones de las plantillas ACB comienzan siempre pensando en ocupar los cupos -mejor siempre si son de calidad- y cada verano es quebradero de cabeza para muchos equipos de la élite del baloncesto español. Dreamland Gran Canaria ha tenido problemas para solucionar este tema, viendo como salían dos piezas como Khalifa Diop rumbo a Baskonia y Balcerowski a Panathinaikos, pero Willy Villar se ha movido bien y ha tenido las piezas buscadas.

Muchas dudas han envuelto al joven jugador dominicano, elegido mejor joven de Liga Endesa 22-23. Su talento, desborde y capacidad anotadora hacen del joven de 20 años una pieza codiciada y deseada en el mercado, preguntando varios equipos de Europa por él.

Para Jean Montero el formar parte de la plantilla de República Dominicana para el Mundial puede hacer revalorizar su valor, pero en Gran Canaria cuentan con él, esperando posibles acontecimientos futuros. El caribeño tiene contrato hasta 2024 con cláusula de salida de 500.000 euros para equipos de Europa y algo más alta para NBA. Además, el que Mario Saint-Exupery se ha confirmado que forrmará parte de Unicaja para la próxima temporada hace preveer que su fichaje por el equipo de Málaga pierde opciones.

Unicaja observa el mercado por si hay que acudir a él. Hay un nombre que lidera la lista. Según ha podido saber Málaga Hoy, la opción que más gusta es Jean Montero. El combo dominicano, de 20 años y 1.88 metros, fue nombrado Mejor Joven de la pasada Liga Endesa, donde se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la competición gracias a su rendimiento en el Betis, de lo poco potable en el conjunto de Luis Casimiro. Propiedad del Gran Canaria, incluso ya se habrían producido los primeros contactos entre malagueños y canarios para evaluar si situación. La operación tendría su dificultad porque el Granca tiene un número de cupos reducido, pero el Unicaja se lanzará si se da la otra parte de la carambola; cláusula de rescisión que oscila en el medio millón de euros, desorbitada para las arcas malagueñas, pero podría dar un vuelco si el Gran Canaria consigue el mínimo de cupos que exige la ACB (cuatro). Ahora forman parte de la plantilla Bassas, Salvó y Kljajic. Otra vía es que pueda aterrizar en Málaga a partir de un equipo Euroliga, aunque esa opción es más remota.

Willy Villar, director deportivo del Gran Canaria, no aseguraba con rotundidad la continuidad de Montero en la Isla. “A día de hoy sí, Jean Montero va a seguir. En cualquier caso, está en una situación muy similar a la de Khalifa Diop y Olek Balcerowski, con una cláusula de salida y si alguien la abonara también se iría. En principio, en estos momentos, será jugador del Dreamland Gran Canaria para el año que viene. Jaka Lakovic le quiere en el equipo”, explicaba en El Deportivo de Canarias Radio hace menos de una semana. Al Unicaja le encanta este jugador, características que multiplicarían el baloncesto endiablado de los malagueños. Será interesante ver cómo avanzan los días.