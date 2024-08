Los New York Knicks han realizado un movimiento esperado en su plantilla, tomando una decisión crucial para fortalecer su juego interior. Ante la salida de Isaiah Hartenstein y la lesión persistente de Mitchell Robinson, quien aún no se ha recuperado por completo, la organización neoyorquina ha decidido garantizar el contrato de Jericho Sims para la temporada 2024-25 de la NBA, según informa Michael Scotto de HoopsHype.

