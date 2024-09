Los New Orleans Pelicans siguen reforzando su cuerpo técnico con la incorporación de Jodie Meeks como nuevo entrenador asistente de Willie Green. Esta noticia llega poco después de que la franquicia anunciara la adición de Greg Monroe al staff. Meeks, quien tuvo una carrera sólida como jugador en la NBA, ahora asume un rol clave en el desarrollo de los jugadores de los Pelicans, tras haber estado preparándose para este momento en la G League.

Meeks, seleccionado en el puesto 41 del draft de 2009 por los Milwaukee Bucks, jugó 10 temporadas en la NBA, en las que pasó por equipos como los Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers, Detroit Pistons, Orlando Magic, Washington Wizards y Toronto Raptors. En total, disputó 539 partidos con unos promedios de 9,3 puntos, 2,1 rebotes y 1,1 asistencias por encuentro. Reconocido por su habilidad para el tiro de larga distancia, Meeks destacó como un jugador confiable desde el perímetro a lo largo de su carrera.

Tras su retiro como jugador, Meeks comenzó su preparación para ser entrenador, lo que le permitió convertirse en asistente de los Birmingham Squadron, el equipo afiliado de los Pelicans en la G League, durante las dos últimas temporadas. Ahora, da el salto a la NBA como parte del cuerpo técnico de Green, donde aportará su experiencia y conocimiento del juego.

