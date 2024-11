Jonathan Isaac se volvió “intocable” tras renegociación de contrato con el Magic

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El delantero del Orlando Magic, Jonathan Isaac, compartió recientemente sus ideas sobre su carrera y la renegociación de su contrato durante una aparición en All Things NBA: From A to Z, presentado por Kris Pursiainen y Zak Noble. El veterano de seis años en la NBA, que firmó un contrato de cinco años por 84 millones de dólares a principios de este año , reflexionó sobre el proceso, su lealtad al Magic y la confianza del equipo en su potencial a pesar de un historial de lesiones desafiante.