El traspaso de Paul George a los Philadelphia 76ers fue uno de los movimientos más comentados del verano en la NBA. Después de cinco temporadas con los Los Angeles Clippers, George se marcha para formar una nueva dupla con Joel Embiid, lo que dejó a muchos pensando en cómo afectaría su partida al equipo californiano. Sin embargo, Kawhi Leonard, el líder indiscutible de los Clippers, ha restado importancia a este cambio, asegurando que no ve grandes dificultades en su horizonte.

Kawhi Leonard on Clippers losing Paul George: “I don’t feel like it’s going to be harder for me personally. For anybody I’m on the court with, I don’t look at him to be my savior.” pic.twitter.com/lNouVoNehA

— Ben Golliver (@BenGolliver) September 30, 2024