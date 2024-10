Anthony Edwards no teme a los retos y lo ha dejado claro en el media day previo al inicio de la nueva temporada de la NBA. Con una mirada fija en su objetivo, el jugador de los Minnesota Timberwolves ha declarado sin titubeos que su meta es convertirse en el MVP de la liga en la campaña 2024-25. “Sí, claro que sí, sin duda. Voy a por ello. Eso es lo que voy a hacer. A estas alturas, no hay nada más que hacer”, afirmó Edwards, mostrando una determinación que refleja su creciente madurez como jugador.

Anthony Edwards on his experience in the Olympics:

"The best thing that I learned was from Steph (playing without the ball)"

pic.twitter.com/55NFjwTZT

