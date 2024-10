La mentalidad de sacrificio ha sido un sello distintivo de los New York Knicks desde que Tom Thibodeau asumió el mando. Este enfoque no solo ha sido fundamental en el desarrollo del equipo, sino que ha permitido incorporar jugadores que entienden y comparten esa filosofía de entrega incondicional. Durante los últimos playoffs, se vieron ejemplos claros de este compromiso, como las actuaciones de jugadores como Josh Hart o OG Anunoby, quienes no dudaron en jugar a pesar de las lesiones. Ahora, con la llegada de Mikal Bridges, el equipo parece más cohesionado que nunca en su misión de darlo todo en la cancha.

Mikal Bridges talks about the "sacrifices" that have to be made if the Knicks want to be the team they hope they can be:

"You play for the guys out there that you care about. If you want to be one of the best teams, everybody's got to be dialed in." pic.twitter.com/wHv6kZ7IPH

— Knicks Videos (@sny_knicks) September 30, 2024