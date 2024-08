En esta fase final del mercado de fichajes, las franquicias de la NBA están enfocadas en encontrar jugadores que puedan complementar sus plantillas para la próxima temporada. Los Angeles Clippers han decidido apostar por Kevon Harris, un escolta que se encuentra en la agencia libre y que ahora tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en el equipo.

Free agent guard Kevon Harris plans to sign a training camp deal with the Los Angeles Clippers, per agent Daniel Hazan of Hazan Sports Management. Harris – after 36 NBA games across past two seasons with Magic – will compete for a roster spot with the Clippers. pic.twitter.com/y4xnxtFr0b

Harris ha alcanzado un acuerdo con los Clippers para unirse al próximo training camp, donde competirá por un puesto en el roster final. Esta información ha sido reportada por Shams Charania de The Athletic, quien destaca que la franquicia californiana está buscando sumar recursos valiosos a su plantilla para la próxima campaña.

Aunque no fue elegido en el draft de 2020, Harris inició su carrera en la NBA en 2022 con los Orlando Magic. Durante sus dos temporadas con el equipo de Florida, el escolta disputó un total de 36 partidos, en los cuales promedió 4 puntos y 2 rebotes por encuentro, además de mantener un respetable 37,2 por ciento de acierto en triples.

La inclusión de Harris en el training camp de los Clippers no es solo una oportunidad para el jugador, sino también para el equipo, que busca profundidad y versatilidad en su plantilla. Con la capacidad de anotar desde el perímetro y aportar en ambos extremos de la cancha, Harris podría convertirse en una pieza valiosa si logra asegurar un lugar en el equipo. Además, su experiencia con los Magic, aunque limitada, le ha permitido adquirir conocimientos y habilidades que podrían ser útiles para un equipo como los Clippers, que aspira a ser un contendiente en la próxima temporada.

Kevon Harris was one of my favourite players to watch on the Magic last season. He keeps it simple – he shoots, he cuts, he defends and he hustles like no other. He'll be on a full deal sooner rather than later.

