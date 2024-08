Milwaukee Bucks está decidido a no repetir los errores de la pasada temporada y trabaja intensamente para construir una plantilla que pueda competir por todo. A pesar de las limitaciones salariales, el equipo ha añadido piezas clave como Gary Trent Jr. y Delon Wright, dando pasos importantes hacia una mejora en su roster. En este contexto, los Bucks han considerado la posibilidad de incorporar a Terence Davis, un escolta de 27 años que ha estado entrenando con el equipo recientemente, según informó Michael Scotto de HoopsHype.

Davis, conocido por su capacidad de anotar y defender, ha tenido momentos de buen juego en la NBA, pero no ha logrado establecerse de manera consistente en la liga. Su última temporada completa en la NBA fue en 2022-23, donde jugó 64 partidos con los Sacramento Kings, promediando 6,7 puntos, 2,2 rebotes y 1 asistencia por partido. A pesar de estos números, su carrera se ha visto afectada por lesiones, siendo la más reciente un desgarro en el tendón de Aquiles que limitó su participación a solo tres partidos con los Rip City Remix, el equipo afiliado de Portland en la G League, durante la temporada 2023-24.

Ahora, Davis busca demostrar que está completamente recuperado y listo para regresar a la NBA. Su objetivo inmediato es conseguir una invitación al training camp de los Bucks, donde tendría la oportunidad de mostrar su valía y convencer al cuerpo técnico de que merece un puesto en la plantilla. Sin embargo, el desafío no es fácil. Los Bucks ya tienen 14 jugadores con contratos totalmente garantizados, además de Andre Jackson, cuyo contrato de 1,9 millones de dólares tiene 946.000 dólares garantizados para la próxima temporada.

The Milwaukee Bucks brought in Terence Davis for a workout, per @MikeAScotto. The 27-year-old guard has averaged 8.0 points in 16.1 minutes per game in four NBA seasons. Another awesome 3&D candidate should the Bucks pursue his services. pic.twitter.com/V4ozmQwsnb

— DeerMuse🦌 (@DeerMuse) August 14, 2024