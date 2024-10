Klay Thompson ha dado el primer paso en su nueva aventura con los Dallas Mavericks, un equipo que ha despertado mucha expectación tras su incorporación. Tras 13 años en los Golden State Warriors, donde se consolidó como uno de los mejores tiradores de la NBA y ganó cuatro anillos de campeón, Thompson ha decidido cambiar de rumbo. Su debut con los Mavs no pasó desapercibido, aunque la derrota ante los Utah Jazz por 107-102 fue lo menos importante en una noche llena de emociones para el escolta.

“IT FELT AMAZING.”

Klay Thompson on playing in a Dallas Mavericks uniform for the first time in the preseason! ❤️👏

Is a new home all that Klay needed for his game & his mentality? 🤔 pic.twitter.com/gvXEdk9bVn

