JJ Redick, reconocido tanto por su carrera como jugador como por su habilidad comunicativa en medios, ha sorprendido a los fanáticos de la NBA con una singular referencia al describir la situación defensiva de los Lakers. En una rueda de prensa tras el primer partido de pretemporada, Redick recurrió al icónico filme Inception de Christopher Nolan para ilustrar los problemas que enfrenta su equipo. “Los Lakers tienen una tasa de LIMBO”, declaró Redick, explicando que el equipo debe evitar quedarse atrapado entre atacar y defender sin comprometerse claramente a una de las dos acciones. Para aquellos que recuerdan la película, “limbo” es ese espacio incierto donde los personajes quedan atrapados entre la realidad y los sueños, sin poder escapar. Para Redick, el problema defensivo de los Lakers es justamente ese: una falta de claridad y decisión.

Este comentario no solo refleja su amor por el cine, sino también una crítica clara y profunda sobre el estado actual del equipo. “Fuimos el peor equipo de la liga el año pasado en términos de tasa de limbo”, continuó Redick. “En un mundo ideal, todos atacan los rebotes ofensivos o todos retroceden a defender, pero quedarse en el limbo nos deja vulnerables”.

Un equipo en transición y un LeBron al borde de los 40

Con LeBron James al borde de cumplir 40 años, los Lakers se encuentran en una temporada que muchos consideran de “transición”. A pesar de sus 20 años en la liga, James sigue siendo la piedra angular del equipo, pero la realidad es que los Lakers necesitan adaptarse a un nuevo estilo de juego que maximice las fortalezas de su veterano líder mientras resuelven los problemas estructurales que los afectaron la temporada pasada, especialmente en defensa.

Redick, un conocido agente del caos durante su tiempo en la liga, fue contratado para revitalizar a un equipo que ha sufrido una serie de altibajos. Su llegada estuvo influenciada por su amistad con LeBron, y su particular estilo ya ha comenzado a dar que hablar. Sin embargo, el gran reto será ver si puede transformar las ideas en resultados tangibles.

La defensa: ¿El talón de Aquiles?

El enfoque en la defensa no es casualidad. Durante la temporada 2023-24, los Lakers sufrieron numerosos desajustes en ese lado de la cancha. El problema no solo era la falta de esfuerzo individual, sino una desconexión general en el equipo. La falta de comunicación, de compromiso claro para cerrar los rebotes defensivos o regresar rápidamente a proteger su canasta, dejó al equipo en posiciones comprometedoras. Redick parece tener claro que esto es una prioridad.

El propio LeBron, en declaraciones recientes, subrayó la importancia de ajustar el enfoque defensivo y cómo estos cambios serán clave para que el equipo compita al máximo nivel. Sin embargo, más allá de las palabras, lo que importa será la ejecución, algo que aún está por verse en los juegos oficiales.

Un homenaje a Christopher Nolan en el vestuario

El uso de referencias cinematográficas no es nuevo en el mundo del deporte, pero Redick parece tener una afinidad particular con el cineasta británico Christopher Nolan. Películas como Inception, Interstellar y The Prestige son mencionadas con admiración por el entrenador, quien también señaló que Dunkirk, una obra alabada por la crítica, no logró impactarlo emocionalmente. Aunque su análisis cinematográfico puede parecer inusual en el contexto de una conferencia de prensa deportiva, Redick ha sabido integrar estas ideas en su enfoque como entrenador.

Al igual que en las complejas tramas de Nolan, los Lakers deberán descifrar su propio camino para escapar del “limbo” y competir al más alto nivel. Este desafío requerirá no solo talento individual, sino también cohesión y esfuerzo colectivo, algo que, según Redick, comienza por la defensa.

¿Pueden los Lakers salir del limbo?

Mientras los Lakers se preparan para la temporada 2024-25, los ojos están puestos tanto en la adaptación del equipo a la nueva filosofía de Redick como en la capacidad de LeBron James para liderar a los 40 años. El “limbo” al que se refirió Redick puede ser una metáfora perfecta para describir un equipo que ha quedado atrapado entre el pasado y el futuro, entre la expectativa y la realidad.

El éxito o fracaso de los Lakers en esta temporada dependerá de cómo resuelvan estos dilemas. Si logran salir del “limbo” y encontrar una identidad clara en ambos extremos de la cancha, los Lakers podrían sorprender a sus críticos y volver a competir por un título. Pero si no logran superar esos problemas, este limbo podría convertirse en una trampa difícil de escapar, tal como en la película de Nolan. Solo el tiempo lo dirá.