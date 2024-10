El alero estrella de los Miami Heat, Jimmy Butler, ha compartido recientemente un aspecto desconocido de su vida personal que ha afectado significativamente su carrera en la NBA. En el documental de Netflix “Starting 5”, Butler revela que en febrero de 2024, perdió a su padre, Jimmy Butler Jr., a causa de un cáncer terminal. Esta trágica noticia fue un golpe devastador para el jugador, quien ya venía luchando con lesiones y una notable caída en su rendimiento.

La noticia de la muerte de su padre fue revelada oficialmente el 8 de febrero, tras varios meses de batalla contra la enfermedad que le había sido diagnosticada durante la campaña de los Heat hacia las finales de 2023. Durante enero de 2024, Butler se ausentó en varios partidos, y tras la muerte de su padre, los Heat le concedieron el tiempo necesario para procesar su duelo. Butler se perdió tres partidos consecutivos justo antes del All-Star Weekend, en un esfuerzo por sobrellevar la pérdida y reencontrar su equilibrio emocional.

Netflix reveals Jimmy Butler lost his father prior to the All-Star break last season:

“Right after All-Star break, [my teammates] really need me to be a lot better. I wanna always answer to that call. But I couldn’t care less about basketball right now. I don’t care. … It… pic.twitter.com/Ju75C9DBHv

— 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) October 9, 2024