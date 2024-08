La temporada 2024-2025 de la NBA está a punto de comenzar, y los aficionados al baloncesto ya están marcando sus calendarios para no perderse ni un solo instante de la acción. Desde emocionantes enfrentamientos internacionales hasta la esperada Emirates NBA Cup, la liga se prepara para un año lleno de eventos que capturarán la atención de los fanáticos en todo el mundo. Aquí te presentamos las fechas clave que debes tener en cuenta para seguir de cerca lo que promete ser una temporada espectacular.

Comienzo con Estilo: NBA Abu Dhabi Games y NBA Canada Series

El telón de la temporada se levantará con dos eventos internacionales que ya se han convertido en tradición. El 4 y 6 de octubre, los Boston Celtics y los Denver Nuggets se enfrentarán en los NBA Abu Dhabi Games 2024, llevando la emoción de la NBA al Medio Oriente. Estos juegos no solo ofrecen una oportunidad única de ver a dos de los equipos más destacados de la liga en acción, sino que también refuerzan la creciente popularidad del baloncesto en la región.

Paralelamente, el 6 de octubre se llevará a cabo la NBA Canada Series, con un emocionante duelo entre los Toronto Raptors y los Washington Wizards en Montreal. Este evento es una celebración del fuerte vínculo entre la NBA y Canadá, y promete ser un espectáculo imperdible para los fanáticos del país norteamericano.

