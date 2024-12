Le caen encima a los Kings por cobardes y sin clase al cancelar a Mike Brown

Michael Malone critica a los Kings por despedir a Mike Brown: “No tiene agallas. No tiene clase”. Malone dice que Brown fue despedido por teléfono cuando se dirigía al aeropuerto para el siguiente partido de los Kings. “No me sorprende que despidieran a Mike Brown, porque a mí me despidió la misma persona”.

“[Estoy sorprendido] por dos razones”, dijo Malone como parte de su declaración. “Uno, porque como entrenador jefe de la NBA, en última instancia, te van a echar la culpa. Cuando ganan, le va a caer a Sabonis y Fox. Cuando pierdes, le va a caer a Mike Brown. Así es como funciona. Y dos, para quién trabaja. Así que no me sorprende que despidieran a Mike Brown, porque a mí me despidió la misma persona. Y lo que realmente me cabreó fue que perdieron anoche, el quinto partido consecutivo, creo. Una derrota dura, cometiendo una falta contra un tirador en salto. Tienen práctica esta mañana, él hace su trabajo con los medios después del partido y está en su coche yendo al aeropuerto para volar a Los Ángeles y lo llaman por teléfono. Sin clase. Sin pelotas. Eso es lo que diré al respecto”.