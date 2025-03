LeBron James dijo el porqué no se habla con Michael Jordan LeBron James y Michael Jordan: Una relación marcada por la distancia y la competencia. La leyenda de los Lakers revela por qué no habla con MJ y el impacto en el debate del GOAT.

27/03/2025 · 08:39 AM

La rivalidad entre LeBron James y Michael Jordan ha sido uno de los temas más debatidos en la historia de la NBA. Aunque nunca se enfrentaron en la cancha, la comparación entre ambos jugadores ha alimentado una conversación interminable sobre quién es el verdadero “GOAT” (Greatest of All Time). Sin embargo, más allá de las estadísticas y los anillos de campeonato, hay un elemento que ha llamado la atención: la falta de una relación cercana entre las dos leyendas.

Recientemente, LeBron James habló sobre este tema en The Pat McAfee Show, ofreciendo una perspectiva poco común sobre su dinámica con Jordan.

“No hablamos”: La confesión de LeBron

Durante la entrevista, McAfee le preguntó a James sobre su relación con Jordan y si han tenido contacto en los últimos años. La respuesta de LeBron fue clara:

“Estamos en un buen lugar… Quiero decir, no hablamos. Aún estoy jugando, sigo concentrado en mi carrera.”

El hecho de que LeBron y Jordan no mantengan comunicación no es una sorpresa total. A lo largo de los años, se han visto en eventos como el NBA All-Star Weekend 2022, donde intercambiaron un breve saludo. Sin embargo, no hay evidencia de que hayan compartido conversaciones más profundas fuera de estos momentos públicos.

McAfee también le preguntó a LeBron si cree que su relación con Jordan cambiará una vez que se retire. James no descartó la posibilidad:

“Espero que sí. Es curioso, con Kobe tampoco tuve una relación cercana hasta que estuvimos juntos en el equipo olímpico. Ahí desarrollamos un gran vínculo… pero antes era pura competencia. Hasta que me convertí en Laker y él se retiró, nuestra relación se hizo realmente buena. Creo que con MJ será algo similar. No quiere hablar conmigo hasta que termine mi carrera.”

La eterna comparación y el peso del debate del GOAT

Uno de los factores que podrían influir en la falta de relación entre James y Jordan es la constante comparación que los ha rodeado. Cada temporada, fanáticos y analistas reavivan la discusión sobre quién es el mejor jugador de la historia, basándose en logros individuales, impacto en la liga y títulos ganados.

Jordan, con sus seis campeonatos con los Chicago Bulls, es el referente absoluto de la grandeza en el baloncesto. Por otro lado, LeBron ha construido un legado imponente, destacándose por su longevidad y dominio en diferentes equipos, con títulos en Miami, Cleveland y Los Ángeles.

Si bien LeBron ha expresado en múltiples ocasiones su admiración por Jordan, es posible que la naturaleza de este debate haya generado cierta distancia entre ambos. Jordan, conocido por su mentalidad ultra competitiva, podría preferir mantener esa barrera hasta que LeBron haya cerrado su capítulo como jugador activo.

¿Habrá un encuentro entre ambos en el futuro?

Aunque las interacciones públicas entre LeBron y Jordan han sido limitadas, la posibilidad de un encuentro más significativo en el futuro no está descartada. Tal como sucedió con Kobe Bryant, la relación podría evolucionar una vez que James deje las canchas.

Si esto ocurre, sería un momento histórico para el baloncesto. Una conversación entre dos de los jugadores más influyentes de todos los tiempos, compartiendo experiencias y reflexionando sobre sus legados, sin duda captaría la atención del mundo deportivo.

Mientras tanto, la distancia entre ambos sigue siendo un reflejo del competitivo mundo del baloncesto. Jordan y LeBron no solo han dominado su era respectiva, sino que también han sido figuras icónicas cuya sombra se extiende más allá de las estadísticas y los campeonatos.

La historia aún no está escrita del todo. Pero cuando llegue el momento de la despedida de LeBron, tal vez veamos el inicio de una nueva etapa en su relación con Michael Jordan.