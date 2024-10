En un momento esperado por los aficionados, el equipo de Los Ángeles Lakers se prepara para abrir su temporada de pretemporada el próximo viernes enfrentando a los Minnesota Timberwolves. Sin embargo, la noticia más destacada no es la del juego en sí, sino la ausencia de su jugador estrella, LeBron James, quien no se vestirá para el partido. Según un informe de ESPN, el coach de los Lakers, J.J. Redick, confirmó que tanto LeBron como Anthony Davis no estarán en la cancha durante este primer encuentro, aunque se espera que ambos jugadores participen en algún momento del fin de semana.

Un Enfoque Estratégico

La decisión de no incluir a LeBron en el primer juego puede ser vista desde varias perspectivas. En primer lugar, a lo largo de su carrera, LeBron ha sido conocido por cuidar su cuerpo y gestionar su carga de trabajo, especialmente a medida que se acerca a la fase final de su carrera. A sus 39 años, y con 22 temporadas en la NBA, es crucial para él preservar su salud para el largo camino que representa una temporada completa, en la que se espera que los Lakers sean contendientes al campeonato.

Además, el equipo tiene en mente que la temporada regular comienza en poco tiempo y es fundamental que LeBron esté en plena forma para ese momento. J.J. Redick, en su primer año como entrenador, podría estar utilizando esta pretemporada para evaluar a otros jugadores y establecer rotaciones, asegurándose de que las estrellas del equipo estén listas para competir cuando realmente importe.

El Legado de LeBron

Desde su llegada a los Lakers tras una exitosa segunda etapa en los Cleveland Cavaliers, LeBron ha dejado una huella significativa en la franquicia, llevándola a un campeonato en la burbuja de Orlando durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, los años posteriores han presentado desafíos, y los Lakers han luchado por encontrar la misma magia que los llevó a la cima. La presión está sobre LeBron y el equipo para mostrar resultados consistentes en esta temporada.

La reciente re-firma de LeBron con los Lakers en un nuevo contrato de dos años, así como la inclusión de su hijo Bronny en el equipo, añade otra capa a su historia. Se espera que ambos hagan historia como la primera pareja de padre e hijo en jugar en la NBA, un hito que añade un valor emocional a su carrera y a la narrativa del equipo. Sin embargo, también intensifica las expectativas sobre LeBron, ya que su deseo de jugar junto a su hijo se suma a la presión de seguir siendo competitivo.

Números que Hablan por Sí Mismos

A pesar de su edad, LeBron sigue rindiendo a un nivel sobresaliente. En la temporada 2023-24, promedió 25.7 puntos, 8.3 asistencias y 7.3 rebotes por partido. Estos números son un testimonio de su dedicación al acondicionamiento físico y su pasión por el juego. Aun así, cada partido que se pierde en la pretemporada puede ser motivo de preocupación para los aficionados y analistas, quienes observan de cerca su rendimiento y salud.

La expectativa sobre el regreso de LeBron para el segundo juego de pretemporada, programado para enfrentarse a los Phoenix Suns, es palpable. Los aficionados y críticos por igual están ansiosos por ver cómo se integrará en el equipo, especialmente con las dinámicas cambiantes y las incorporaciones que se han hecho en la plantilla. En un sentido más amplio, la decisión de LeBron de no jugar en este primer encuentro también refleja la estrategia más amplia que los equipos de la NBA están adoptando en la era moderna: gestionar la salud y el rendimiento de sus estrellas en un calendario cada vez más agotador.

En conclusión, la ausencia de LeBron James en el primer partido de pretemporada de los Lakers no es solo una mera curiosidad; es un indicativo de la cuidadosa planificación que se está realizando en torno a su longeva carrera. A medida que los Lakers se preparan para la temporada, la pregunta que todos se hacen es: ¿estará LeBron listo para llevar al equipo hacia un nuevo camino hacia el campeonato? Con su legado en juego y la historia a sus pies, la espera para verlo en acción está cargada de anticipación.