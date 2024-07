El jugador no seleccionado en el draft, Sam Hauser, ha alcanzado un acuerdo para renovar con los Boston Celtics por cuatro años adicionales y un total de 45 millones de dólares, según fuentes del periodista Adrian Wojnarowski de ESPN.

Hauser se ha destacado como una valiosa pieza de la segunda unidad de Joe Mazzulla, con promedios de 9 puntos y 3,5 rebotes, y un 42% en triples en 79 partidos. El año pasado conectó 179 triples, la sexta mejor marca de la NBA, según ESPN Stats.

Boston Celtics forward Sam Hauser – one of the NBA’s most accurate three-point shooters — has agreed on a four-year, $45 million contract extension, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. pic.twitter.com/TCB0iGoeyd

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 21, 2024