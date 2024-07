Los Cleveland Cavaliers han renovado a Evan Mobley por cinco años y 223 millones de dólares, con la posibilidad de alcanzar 269 millones, según Adrian Wojnarowski de ESPN. A sus 23 años, Mobley es crucial en el equipo dirigido por Kenny Atkinson, quien reemplazó a J.B. Bickerstaff.

Mobley es uno de los mejores defensores de la NBA, con un promedio en la última temporada de 15.7 puntos, 9.4 rebotes y 1.4 tapones por partido. Sus porcentajes de tiro fueron 57.9% en general, 37.3% en triples y 71.9% en tiros libres.

