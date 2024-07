Andre Jackson Jr. tuvo que someterse a una cirugía tras un incidente en la Summer League. El base de los Milwaukee Bucks sufrió un golpe en su mano izquierda durante un partido contra los Clippers, lo que le obligó a abandonar el encuentro. La franquicia anunció que Jackson se sometió a una operación para reparar daños en su dedo corazón.

A pesar de la lesión, los Bucks aseguran que Jackson estará completamente recuperado para el inicio del training camp, por lo que podrá participar al 100% en la pretemporada.

Jackson, quien viene de una temporada de novato prometedora, destacó por su defensa a pesar de sus discretos números ofensivos (2,2 puntos y 2 rebotes por partido). Durante su primer año, se ganó minutos importantes, incluyendo apariciones en playoffs. En su segundo año, buscará consolidarse en la rotación, aportando la intensidad defensiva que el equipo necesita.

Andre Jackson Jr. underwent successful surgery today to repair a fracture of his left third finger that occurred in Tuesday’s Summer League game vs. the Clippers.

