Los New York Knicks han mostrado interés en Clint Capela, pívot de los Atlanta Hawks, tras la salida de Isaiah Hartenstein. Según Ian Begley de SNY, los Knicks están explorando esta opción aunque aún no está claro el nivel de avance en las negociaciones.

Este verano, los Knicks han realizado movimientos importantes, pero su juego interior ha quedado debilitado. Mitchell Robinson es propenso a lesiones, como lo demuestran los 31 partidos jugados la temporada pasada. Jericho Sims no ha logrado consolidarse en la rotación en sus tres años en la liga. Actualmente, el equipo carece de profundidad en la posición de pívot, lo que hace que un refuerzo en esta área sea necesario.

“Clint Capela Atlanta was one big that the Knicks checked in on. I don’t know how far talks went. I don’t know if they’re active at this very moment. But they did check in on Capela”

— More from Ian Begley including other centers: https://t.co/R3HpGHwJq4 pic.twitter.com/Ni0PVvZ72p

— New York Basketball (@NBA_NewYork) July 18, 2024