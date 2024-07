Hubo un periodo entre finales de diciembre y principios de enero en que los Memphis Grizzlies parecían resurgir. Durante ese tramo, Ja Morant lideró al equipo a un récord de 6-3 tras cumplir su sanción de 25 partidos por exhibir armas en público. Sin embargo, los sueños de los Grizzlies se desvanecieron cuando Morant tuvo que someterse a una operación de hombro que lo dejó fuera el resto de la temporada. Ahora, seis meses después, Morant está completamente recuperado.

Es inusual recibir noticias de recuperación tanto tiempo antes del inicio de la temporada de la NBA. Normalmente, las franquicias anuncian la vuelta de sus jugadores de cara al training camp. Pero en Tennessee, no hay titular más feliz que la recuperación de su estrella.

Con Morant de vuelta, los Grizzlies esperan regresar a la lucha por los playoffs del Oeste. La última temporada completa de Morant, los Grizzlies terminaron con el segundo mejor récord de la conferencia (51-31), antes de ser eliminados en la primera ronda por los Lakers (4-2).

Only a few more months until we get to watch Ja Morant hoop again. pic.twitter.com/jK4HDTc8sx

— SLAM (@SLAMonline) July 10, 2024