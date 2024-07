En una emocionante historia de perseverancia y talento, los Indiana Pacers han seleccionado al boricua Enrique Freeman en la segunda ronda del NBA Draft 2024, con el pick 50. Freeman, un ala-pívot de 6’7” y 23 años, comenzó su carrera colegial como un walk-on y la culminó siendo el MAC Player of the Year, liderando la nación en rebotes con un promedio de 18 puntos, 13 rebotes y 1 bloqueo por partido en su último año en la Universidad de Akron.

Freeman tuvo un inicio humilde en su carrera universitaria. Como walk-on, no tenía una beca deportiva y se unió al equipo con la esperanza de demostrar su valía. A lo largo de su carrera, trabajó incansablemente para mejorar su juego, convirtiéndose en una fuerza dominante en la cancha. Su esfuerzo y dedicación le valieron el reconocimiento como el mejor jugador de la conferencia Mid-American (MAC) y el líder en rebotes a nivel nacional.

Freeman se destaca por su capacidad para jugar en un sistema de small-ball, lo que lo hace valioso para cualquier equipo que busque versatilidad en su alineación. Su promedio de 13 rebotes por partido muestra su capacidad para dominar el tablero, mientras que sus 18 puntos por juego demuestran su eficiencia ofensiva. Además, su capacidad para bloquear tiros añade una dimensión defensiva crucial a su juego.

El potencial de Freeman en la NBA es enorme. Su historia de superar las adversidades y su ética de trabajo lo convierten en un jugador a seguir en los Pacers. Con su habilidad para adaptarse a diferentes estilos de juego y su determinación, Freeman tiene el potencial de ser una pieza clave en la rotación del equipo de Indiana. Será interesante ver cómo se adapta a la liga y contribuye al éxito de los Pacers en los próximos años.

Enrique Freeman (Akron) averaged 18.6 points, 12.9 rebounds, 1.6 assists, and 1.7 blks in his 5th yr.

He’s flashed range, has shown definite improvement each year, and is getting more draft buzz by the day.

Knicks worked him out recently per @IanBegley pic.twitter.com/J0S9xTptnW

