Jacob Toppin se queda en Nueva York – al menos por ahora. Los New York Knicks han oficializado la renovación del contrato two-way del alero, quien ya formó parte del equipo durante la temporada pasada.

Después de convertirlo en agente libre restringido al extenderle la oferta cualificativa antes del 1 de julio, los Knicks han decidido darle al menor de los hermanos Toppin un nuevo voto de confianza. La temporada 2023-24 no fue la más destacada para Jacob en la NBA, ya que solo disputó nueve partidos con un promedio de 4,2 minutos por encuentro. Sin embargo, su rendimiento en la G League fue mucho más notable.

New York Knicks bringing back Jacob Toppin on two-way contract https://t.co/Tw64K70lJw pic.twitter.com/HcTJf2U5yP

A pesar de su limitada participación en la NBA, el jugador de 24 años brilló con los Westchester Knicks, el equipo afiliado en la G League, donde registró un promedio de 17,8 puntos, 7,9 rebotes y 2,6 asistencias en 35,1 minutos por partido. Su desempeño en la liga de desarrollo fue tan destacado que fue seleccionado para participar en el concurso de mates del All-Star de 2024, aunque fue eliminado antes de la ronda final.

Con este nuevo acuerdo, los Knicks han completado los tres contratos two-way que tienen a su disposición. Además de Jacob Toppin, los otros dos contratos están en manos de Ariel Hukporti y Kevin McCullar. Sin embargo, es importante destacar que estos contratos son flexibles y podrían cambiar antes del inicio de la temporada.

New York Knicks forward Jacob Toppin has signed his two-way qualifying offer. Toppin fills the final two-way spot for the Knicks. pic.twitter.com/5bhY4jfkD5

— Michael Scotto (@MikeAScotto) August 14, 2024