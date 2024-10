Desde que Rob Pelinka reestructuró la plantilla de los Lakers en 2023, el equipo ha tenido pocos cambios significativos. Las llegadas de Christian Wood y Gabe Vincent fueron los movimientos más importantes del verano pasado, pero el equipo sigue enfrentando una preocupación importante: la falta de un pívot confiable que pueda acompañar a Anthony Davis en la pintura.

Aunque Jaxson Hayes ha mostrado destellos y ha generado expectativas positivas en el cuerpo técnico, la lesión de Wood ha dejado a los Lakers buscando alternativas. Uno de los nombres en el radar del equipo fue Christian Koloko, quien firmó un contrato “two-way” con la posibilidad de quedarse en el plantel definitivo. Sin embargo, aún no se ha confirmado si Koloko será parte de la rotación en el largo plazo.

Según Shams Charania de ESPN, la búsqueda de un pívot sigue siendo prioritaria para los Lakers. Aunque Davis ha jugado extensos minutos en la posición de “cinco”, él mismo ha manifestado en varias ocasiones que prefiere estar acompañado por un pívot tradicional para poder mantenerse fresco en los tramos finales de los partidos.

Lakers undrafted player Quincy Olivari gets put into the 4th quarter by JJ Redick & man did he take advantage of the minutes given to him.

Not only was he hitting crucial buckets, but he was being a pest picking up full court, loved the hustle and easily won MVP for tonight. pic.twitter.com/XOPQqz0EJm

— LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) October 11, 2024