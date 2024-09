Los Angeles Lakers han decidido despedir a Blake Hinson, jugador bajo contrato two-way, para liberar un espacio en su plantilla. Según informó Michael Scotto de Hoopshype, esta decisión permite a los Lakers buscar nuevas incorporaciones, abriendo la puerta a la contratación de otro talento emergente.

Hinson, quien no fue seleccionado en el draft de este año a pesar de promediar 18.5 puntos y 4.4 rebotes en la Universidad de Pittsburgh, consiguió firmar un contrato con los Lakers para participar en la Summer League. Durante este torneo, el alero mostró destellos de su potencial, aportando 10.9 puntos y 2.5 rebotes en un promedio de 20 minutos por partido. Sin embargo, el equipo angelino decidió no mantenerlo en el roster.

Con este movimiento, los Lakers tienen la oportunidad de agregar a un nuevo jugador bajo contrato two-way, que dividirá su tiempo entre los Lakers y su equipo afiliado en la G League, los South Bay Lakers. La decisión adquiere mayor relevancia ahora que los rumores apuntan a la posible incorporación de Christian Koloko, un jugador de gran proyección, que podría sumarse al equipo principal de los Lakers tras la liberación de este espacio.

Los Angeles Lakers are waiving two-way guard Blake Hinson, sources told @hoopshype. Hinson averaged 18.5 points and shot 42.1% from 3-point range at Pittsburgh. The 6-foot-8 guard’s shooting intrigued teams following the draft. He’s now expected to draw interest in free agency. pic.twitter.com/ict8Xi37Ps

