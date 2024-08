Dennis Schröder responde y define como débil a Kevin Durant: Un nuevo capítulo en la rivalidad post-Juegos Olímpicos El jugador alemán intercambió varias indirectas con la superestrella Kevin Durant.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo dejaron a Estados Unidos con una nueva medalla de oro en baloncesto, sino también una nueva controversia en el panorama de la NBA. Dennis Schröder, quien lideró a la selección alemana durante el torneo, desató un debate cuando comparó el estilo de juego del baloncesto europeo con el del Team USA. Lo que comenzó como una simple reflexión ha escalado a un intercambio de indirectas entre el base alemán y la superestrella Kevin Durant.

DOIS PONTOS E A FALTA PARA DENIS SHRODER NO CLUTCH TIME pic.twitter.com/CurzjgxMMf — Rua Hoops (@ruahoops) January 21, 2023

Durante la competición, Schröder señaló que el baloncesto europeo no se trataba solo de entretenimiento, sino que también requería una profunda comprensión del juego, destacando la inteligencia táctica y la habilidad de los entrenadores en Europa. “El básquet europeo no es solo diversión. Es cuestión de inteligencia, de habilidad de los entrenadores y de jugadores que realmente entiendan el juego”, comentó Schröder. Estas palabras no parecían tener un destinatario directo, pero Durant, conocido por no dejar pasar comentarios que involucren al Team USA, no tardó en responder.

Después de ganar el oro en París, Durant publicó en X (antes Twitter) una foto del equipo estadounidense con sus medallas de oro acompañada del texto “Entertainment & IQ” (Entretenimiento e inteligencia). Este gesto, aunque sutil, fue interpretado por muchos como una respuesta directa a las declaraciones de Schröder.

Dennis Schröder, lejos de evitar la confrontación, no tardó en reaccionar. En una reciente entrevista, el base de la selección alemana calificó el movimiento de Durant como “débil”, destacando que la estrella de los Phoenix Suns no debería sentirse afectada por comentarios que no eran ofensivos. “A pesar de ser una gran estrella, sentiste la necesidad de responder a una declaración que hice, que ni siquiera era negativa. Para mí, fue un movimiento débil”, declaró Schröder. Además, añadió: “El hecho de que lo haya publicado demuestra lo débil que es su personalidad. Respeto a Durant y a jugadores como él, algunos de los más grandes de la historia, pero esta publicación reveló mucho sobre su carácter”.

El enfrentamiento entre ambos jugadores añade un nuevo capítulo a la percepción pública de Kevin Durant. A lo largo de su carrera, Durant ha sido elogiado por su habilidad en la cancha, pero también ha sido criticado por su necesidad de defenderse de las críticas. Este incidente con Schröder es otro ejemplo de cómo el carácter de Durant continúa siendo un tema de conversación dentro del mundo del baloncesto.