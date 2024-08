Los tenis que usó el Team USA en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 Zapatillas del Equipo de EE. UU. en la final olímpica de baloncesto en París 2024. Un desfile de innovación y estilo.

En el vibrante escenario de la final olímpica de baloncesto en París 2024, el equipo de Estados Unidos no solo deslumbró con su rendimiento en la cancha, sino también con una impresionante selección de calzado. Desde estrenos de modelos hasta combinaciones de colores únicas y ediciones especiales, las zapatillas de los jugadores reflejaron tanto su dominio en el deporte como su estilo personal.

La final olímpica de baloncesto en París 2024 marcó otro capítulo dorado en la historia del equipo masculino de Estados Unidos. La victoria sobre Francia, con un marcador de 98-87, no solo reafirmó la supremacía estadounidense en el baloncesto olímpico, sino que también permitió a los aficionados admirar un desfile de calzado deportivo que se convirtió en un tema de conversación tan relevante como el desempeño en la cancha.

El equipo estadounidense, armado con una mezcla de leyendas y estrellas emergentes, deslumbró con una colección de zapatillas que combinaban innovación y estilo. A continuación, exploramos algunos de los pares más destacados que hicieron su debut en el escenario olímpico.

LeBron James y sus Nike LeBron 22 “USA” PE

LeBron James, conocido por su influencia en el mundo del calzado deportivo, presentó las Nike LeBron 22 en una variante patriótica. La versión especial para el equipo, con detalles dorados y una paleta de colores azul iridiscente, no solo subrayó su estatus icónico, sino que también sirvió como un homenaje a su legado en los Juegos Olímpicos. James comenzó con una versión azul brillante para los calentamientos, antes de cambiar a un dorado impresionante para la final.

First look at the Nike LeBron 22 “Team USA” PE 🇺🇸 The LeBron 22 will be releasing this Holiday Season 🔥 pic.twitter.com/wqByXnZwPZ — The Toe Box 🇨🇦 (@TheToeBox_) July 25, 2024

Kevin Durant y las Nike KD 17 “Estados Unidos”

Kevin Durant, quien sigue ampliando su leyenda en el baloncesto internacional, hizo su aparición con las Nike KD 17 “Estados Unidos”. Este modelo, la decimoséptima entrega en su línea de zapatillas, se destacó por su acabado dorado en el talón y la lengüeta, proporcionando una elegancia sutil que resonó con su histórica carrera olímpica. Las KD 17 “USA” están disponibles en tiendas a un precio de $150, reflejando su compromiso continuo con la excelencia.

Stephen Curry y las Under Armour Curry 12 “Team USA”

Stephen Curry, cuyo tiro letal definió el partido final, lució las Under Armour Curry 12 en colores patrióticos. Esta zapatilla, que hará su debut global en el otoño, no solo acentuó su habilidad en la cancha, sino que también resaltó la habilidad de Under Armour para combinar funcionalidad y estilo en un calzado de alto rendimiento.

『Under Armour Curry 12』 ☑️Steph CurryがParis OlympicsのTeam USA練習中に新しいシグネチャーシューズを披露。Curry Flow 12はローカットデザインで、Team USAをイメージしたネイビーブルーとホワイトの2色展開。 ☑️発売時期は未定ですが、秋頃に発表予定。欲しい方は是非🔥 📸NBA Kicks… pic.twitter.com/eIOyVR8U1i — バッシュ.com🏀 (@basshu2_com) July 9, 2024

Jayson Tatum y las Jordan Tatum 3 PE

Jayson Tatum, el campeón de la NBA, presentó las Jordan Tatum 3 en la final, una zapatilla que evocó un toque retro con su diseño inspirado en modelos clásicos. Aunque las Jordan Tatum 3 aún no tienen una fecha de lanzamiento confirmada, su aparición en los Juegos Olímpicos ha aumentado la anticipación por su disponibilidad.

Jayson Tatum & Jordan JT3 PE pic.twitter.com/18pvsEQz2u — ミドリマン☘️ (@midorimanbb) August 7, 2024

Anthony Edwards y las Adidas AE 1 Low “Estados Unidos”

Anthony Edwards, el único jugador de adidas en el equipo, debutó con las adidas AE 1 Low “Estados Unidos”. La zapatilla, que destaca por su diseño innovador y su enfoque en la estrella emergente, estará disponible a un precio de $110, marcando un hito en la colaboración de Adidas con el baloncesto.

adidas AE 1 Low "USA" Releasing for the 2024 Olympics 🇺🇸 https://t.co/MR6xpiY39k pic.twitter.com/4GBXUNES79 — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) August 8, 2024

Devin Booker y las Nike Book 1 “Estados Unidos”

Devin Booker, aunque no jugó en la final, mostró las Nike Book 1 en una combinación de colores sobria pero patriótica. La simplicidad del diseño contrastó con la extravagancia de otros modelos, mostrando una estética minimalista que se alinea con la elegancia de Booker.

Devin Booker previewed a new Nike Book 1 colorway ahead of today’s Team USA game 🇺🇸 Would you cop if Nike dropped these? 👀 pic.twitter.com/hqghcumIVA — Nice Kicks (@nicekicks) July 17, 2024

Joel Embiid y las Skechers SKX Float

Joel Embiid, quien recientemente se unió a Skechers, presentó las Skechers SKX Float en una variante exclusiva para los Juegos Olímpicos. El pívot de los Philadelphia 76ers ayudó a elevar el perfil de Skechers en el ámbito del baloncesto con esta zapatilla, ahora disponible por $140 en el sitio web de la marca.

Joel Embiid in the “Team USA” Skechers SKX Float 🇺🇸 @NBAKicks pic.twitter.com/O0c1P7nZmz — Nice Kicks (@nicekicks) July 6, 2024

Anthony Davis y las Nike LeBron 21 “USA” PE

Anthony Davis, conocido por su lealtad a sus compañeros de equipo, utilizó las Nike LeBron 21 en una versión patriótica invertida, subrayando la cohesión del equipo de EE. UU. durante la competición.

Bam Adebayo y las Nike Air Jordan 39 “Sol” / “Lumier”

Bam Adebayo, a pesar de no tener una línea exclusiva, se destacó con las Air Jordan 39, en las combinaciones de colores “Sol” y “Lumier”. Estas zapatillas aportaron un toque versátil y elegante a la final, mostrando un atractivo que va más allá de la cancha.

Jrue Holiday, Tyrese Haliburton y Derrick White

Jrue Holiday, Tyrese Haliburton y Derrick White completaron el elenco con una variedad de modelos que incluyeron las Nike Kobe 4 Protro, Nike Sabrina 2 y Nike GT Hustle 3. Cada elección de calzado reflejó su estilo único y su compromiso con el equipo.

Nike Kobe 4 Protro "Gold Medal" Success from our members for another release! Our waitlist https://t.co/FdQqEAdMyL pic.twitter.com/Xmy2lFXvcr — Nootify (@Nootify) August 13, 2024

The Nike Zoom GT Hustle 3 Enters The EYBL PE Chat pic.twitter.com/qT2dm6vKgY — Offers Loots (@Suyash47jadhav) August 9, 2024

La final olímpica de baloncesto en París 2024 no solo fue un espectáculo de habilidades deportivas, sino también una plataforma para la innovación en el calzado. Con cada elección de zapatillas, los jugadores no solo destacaron su rendimiento, sino también su impacto en la cultura del baloncesto.